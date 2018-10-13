Fahiş fiyatlar konusunda tüketici bilgilendirildi

GAZİANTEP
Şahinbey İlçe Belediyesi tarafından fahiş fiyatlar konusunda vatandaşlara "Tüketiciyi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep
Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda fahiş fiyatlara yönelik vatandaşlar bilgilendirilirken, yürürlüğe yeni giren yerli etiket sistemi konusunda bir sunum da yapıldı. Fırsatçılara karşı tetikte olduklarını vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, rutin olarak yaptıkları denetimleri kademeli olarak arttırdıklarını söyledi. Özellikle domateste yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tahmazoğlu, "Domates gibi sık ve çok tüketilen bir gıda malzemesinin fiyatıyla özellikle oynuyorlar. Ben iddia ediyorum biz 15 gün domates almazsak, yemezsek bunun fiyatı yarı yarıya düşer. Çünkü alıcısı sadece biziz" dedi.