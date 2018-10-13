Adana
Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "2. Adana Lezzet Festivali" başladı. Merkez Parkt'ta Adana Valisi Mahmut Demirta��, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Adana milletvekilleri ve vatandaşların oluşturduğu kortej festivalin yapılacağı alana kadar bando eşliğinde yürüdü. Festivalin temasını 'Gelenekselin Gücü Adına' olarak belirlediklerini kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, "Festivalimizde Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız. Pazar gününe kadar sürecek olan festivalimizde gastronomi şöleni yaşanacak. Tüm Adanalıları festivalimize bekliyoruz" dedi. Festivalde, gastronomi şovları, paneller, söyleşiler, fotoğraf sergileri, eğitim seminerleri, hasat gezileri, Seyhan Nehri üzerinde flyboard su, lazer, havai fişek gösterileri, yemek atölyeleri faaliyetleri, stant gezileri, yerli ve yabancı gurmeler ile festivalin misafir ülkesi olan Çin başta olmak üzere dünyaca ünlü şeflerin yemek tanıtımları yer alacak. FESTİVAL İÇİN ADANA'YA GELDİLER
AK Parti sözüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımıcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın tanıtımında büyük rol oynayacak olan Lezzet Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.