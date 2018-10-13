Kazada 2 kişi ile anne karnındaki bebek öldü

MERSİN'İN
Bozyazı ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ile kazada ağır yaralanan 8 aylık hamile kadının bebeği yaşamını yitirdi. Kaza, Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi'nden geçen Antalya
-Mersin
D-400 karayolu üzerinde bulunan Ortülü Camisi önünde dün gece meydana geldi. Faris Altuntaş'ın (45) kullandığı 33 FF 966 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Halil İbrahim Balcı'nın (25) kullandığı 33 R 5527 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunanlardan Mustafa Topal (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ruken Balcı (30) ise ağır yaralandı. Ruken Balcı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ruken Balcı'nın bebeğini kaybettiği öğrenildi.