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Kitap ve kültür fuarında bağ bozumu etkinliği Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında “Bağ bozumu ve Şire Hazırlanma” etkinliği düzenlendi