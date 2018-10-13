Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kitap ve kültür fuarında bağ bozumu etkinliği

Kitap ve kültür fuarında bağ bozumu etkinliği

Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında “Bağ bozumu ve Şire Hazırlanma” etkinliği düzenlendi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Kitap ve kültür fuarında bağ bozumu etkinliği
KAHRAMANMARAŞ'TAKI 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında Bağ bozumu ve Şire Hazırlanma etkinliği düzenlendi. Büyükşehir ve Dulkadiroğlu Belediyeleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Bertiz bölgesindeki bağlardan getirilen üzümler sergilendi. Ardından yöresel kıyafetler giyen çiftçiler, üzümlerin suyunu sıkarak elde ettikleri şırayı, kazanlarda kaynatarak pekmeze dönüştürdü. Elde edilen pekmezden cevizli sucuk ile samsa yapıldı. Pekmezle yapılan 'hapısa' yemeğinin de tanıtıldığı etkinlikte, vatandaşlara üzüm suyundan elde edilen ravanda şerbeti ikram edildi. Kurulan stantlarda, kente özgü buğday unu, ceviz sucuğu, kuru üzüm ile pekmezden yapılan çeşitli ürünler sergilendi. Vali Vahdettin Özkan, emek isteyen işlemlerin ardından sucuk ve samsa yapılışını gördüklerini belirtti. Özkan, çiftçilerin geleneksel ürünleri, geleneksel değerleri günümüze taşımak, onları yaşatmak için çok önemli milli bir görev yaptıklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kitap ve kültür fuarında bağ bozumu etkinliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN