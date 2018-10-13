Mersin Engelsiz Sanat Festivali heyecanı

MERSIN'DE
bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mersin
Engelsiz Sanat Festivali'nde Porto Rikolu görme engelli şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü Jose Feliciano ile down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras konser verdi. Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı festivalin açılışında ilk olarak Çağatay Aras sahne aldı. Aynı zamanda eğitmeni de olan ağabeyi ile Türk halk müziğinin sevilen parçalarını çalan down sendromlu sanatçı, etkileyici müzik yeteneğinin yanı sıra eğlenceli tavırlarıyla da geceye renk kattı. Seyircilerin uzun süre alkışladığı Aras, konserinin sonunda Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün kendisine takdim ettiği çiçeği, seyircilere hediye etti.