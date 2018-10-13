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‘Özün Sözü’ belgeselinin galası büyük ilgi gördü

’ta, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, yazar Rasim Özdenören’in hayatını konu alan “Özün Sözü” adlı belgeselin gala gecesi gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 13.10.2018
‘Özün Sözü’ belgeselinin galası büyük ilgi gördü
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, şair ve yazar Rasim Özdenören'in hayatını konu alan "Özün Sözü" adlı belgeselin galası yapıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, etkinliğin organize edilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u tebrik etti. Güvenç katılımcılara hitaben, "Bu 20. asrın da bu materyalist dünyanın da dünden bugün daha çok sana ve senin medeniyetine ihtiyacı var. Senin kültürüne ihtiyacı var. Senin inancına ihtiyacı var. Senin peygamberinin öğretilerine ihtiyacı var. Genç yaşta bunun farkına varmanız, bu yolda olmanız her türlü takdirin üstündedir" dedi. Valisi Vahdettin Özkan da belediyelerin şehre ve toplumun her kesimine çok güzel hizmetler sunduğunu belirterek, "Manevi kalkınmamızın esası olan kültürel değerlerimizin ihyası, sürdürülmesi ve yeni nesillere aktarılması yönündeki misyonumuz, esasen milletimizin istediği bir misyondur" diye konuştu.
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‘Özün Sözü’ belgeselinin galası büyük ilgi gördü
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