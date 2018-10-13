Satrancı eğlenerek eğitimle öğreniyorl

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ünya tarihinin en eski oyunlarından biri olan ve aynı zamanda tutkunlarının yaşam boyunca vazgeçemediği bir spor dalı olan satranç branşının Gaziantep
'te daha geniş kitlelere yayılması adına birbirinden önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde minik öğrencileri misafir etmeye devam ediyor. HAMLENİ YAP "HAMLENI Yap"
projesiyle satranç
sporuna
olan desteğini her
geçen gün arttıran Şehitkamil Belediyesi
,
miniklerin satrançla tanışması
ve öğrendikleri bilgileri
yaşam boyu unutmamaları
adına Sürekli Satranç Eğitim Merkezi
'nde branşa
özgü eğitimleri birbirinden
renkli etkinliklerle gerçekleştiriyor.
Eğitmen Veysel Çankaya
, küçük yaşlarda
satranç öğrenmenin önemine
değindi.