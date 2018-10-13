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Satrancı eğlenerek eğitimle öğreniyorl

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Satrancı eğlenerek eğitimle öğreniyorl
Dünya tarihinin en eski oyunlarından biri olan ve aynı zamanda tutkunlarının yaşam boyunca vazgeçemediği bir spor dalı olan satranç branşının 'te daha geniş kitlelere yayılması adına birbirinden önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde minik öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.

HAMLENİ YAP
"HAMLENI Yap" projesiyle satranç sporuna olan desteğini her geçen gün arttıran Şehitkamil Belediyesi, miniklerin satrançla tanışması ve öğrendikleri bilgileri yaşam boyu unutmamaları adına Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde branşa özgü eğitimleri birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştiriyor. Eğitmen Veysel Çankaya, küçük yaşlarda satranç öğrenmenin önemine değindi.
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Satrancı eğlenerek eğitimle öğreniyorl
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