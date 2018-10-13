Sattığı ürünleri yere döktü megafonla bağırdı

ADANA'DA
54 yaşındaki Osman Aslan, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek amacıyla kamyonetinin üzerine çıktı. Sattığı zeytin, salça ve sirkeleri yere döktüğü sırada elindeki megafonla bağıran Aslan'a polis kabahatler kanundan ceza yazdı. Tren garına gelen yolcular, protestocu Aslan'ı şaşkınlıkla izledikten sonra cep telefonu kamerasıyla video çekti. Olay merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Adana
Gar'ının önünde meydana geldi. İddiaya göre; peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu. Bir yıldan beri parasını alamadığını ileri süren Aslan, M.K.'nin kimlik fotoğrafını kamyonetin arka kısmına astıktan sonra üzerine 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazdı. Sokak sokak dolaşan Osman Aslan, eline aldığı megafonla dolandırıldığını anlattı. Olayın ardından hala parasını alamadığını iddia eden Aslan, 01 DJ 608 plakalı hafif ticari aracıyla Tren İstasyonu önüne geldi. Pazarcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Aslan, kamyonetinin üzerine çıkıp sattığı zeytin, salça ve sirkeleri yere dökerek hoparlörle bağırdı. Aslan eylem yaptığı sırada, tren yolculuğu yapmak için gara gelen ve yoldan geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla eylemi izledikten sonra cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aslan'a kabahatler kanunundan 'Çevreyi kirletmek, çevreyi rahatsız etme' suçundan para cezası kesmek için Yarbaşı Polis Merkezine götürdü.