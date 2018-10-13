Süper Lig yakışır

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'te, teknik direktörlüğe getirilen Mehmet Altıparmak
, takımla ilk antrenmanına çıktı. Altıparmak, yeni takımıyla Süper Lig hedefi doğrultusunda yola çıktıklarını söyledi.
Böyle bir kulüpte olmakta mutluluk duyduğunu dile getiren Altıparmak
, "Gaziantep'e Süper Lig çok yakışıyor"
dedi. T
ecrübeli teknik adam Altıparmak, "Gazişehir de bu anlamda kentin en önemli takımı. Biz de bu amaç uğruna buradayız. İyi bir takımımız var. Sezon başından beri belki problemler olmuş olabilir. Bu takımı kuran Yasin hocanın da emekleri geçti. Bundan sonra bayrağı biz devraldık. Bir tek hedefimiz var, ligin sonunda Süper Lig'e çıkmak"
diye konuştu. BU SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYORUZ ALTIPARMAK,
"Eksik bölge tespit ettiniz mi?" sorusu üzerine, iyi bir kadroya sahip olduklarını, ocak ayına kadar aynı kadroyla oynayacaklarını, daha sonra gerekirse transfer yapabileceklerini aktardı. Geçen yıl şampiyonluğu kaçırmış bir ekibin başına geldiğini belirten Altıparmak, "İnşallah geçen sene ki hüznü, bu sene sevince çevirip, şaşalı şampiyonluk sevincini burada da yaşamak istiyoruz" dedi.