Süper Lig yakışır

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden'te, teknik direktörlüğe getirilen, takımla ilk antrenmanına çıktı.Böyle bir kulüpte olmakta mutluluk duyduğunu dile getirendedi.ecrübeli teknik adam Altıparmak,diye konuştu."Eksik bölge tespit ettiniz mi?" sorusu üzerine, iyi bir kadroya sahip olduklarını, ocak ayına kadar aynı kadroyla oynayacaklarını, daha sonra gerekirse transfer yapabileceklerini aktardı. Geçen yıl şampiyonluğu kaçırmış bir ekibin başına geldiğini belirten Altıparmak, "İnşallah geçen sene ki hüznü, bu sene sevince çevirip, şaşalı şampiyonluk sevincini burada da yaşamak istiyoruz" dedi.