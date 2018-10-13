Tarih müzesine vatandaş desteği

TARİHİ Gaziantep
savunmasında mücadele eden şehit ve gazilerin torunların, kendilerine miras kalan tarihi emanetleri Gaziantep'te yaptırılan ve kentin kurtuluş mücadelesinin yansıtılacağı Panorama 25 Aralık Müzesi'ne bağışladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Düşman işgalinden kurtuluş mücadelesine katılan kahraman gazilere ait eserleri bizimle paylaşın. Altına isminizi yazarak müzemizde sergileyelim" dedi. Müzede kurulacak özel bir bölümde sergilenecek olan Mustafa Kemal imzalı beratlar, Mareşal Fevzi Çakmak imzalı takdirnameleriyle istiklal madalyalarının bulunduğu çok sayıda eserler, müzede yeniden can bulacak. Tarihi Antep Kalesi yakınlarına yapılan müzede 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panoramik bir yağlı boya çalışması olacak. Antep'in kurtuluş mücadelesini anlatacak müze içerisine, mücadelenin gözü pek kahramanlarına ait hatıraların sergileneceği özel bir bölüm kurulacak. Müze, 25 Aralık'ta kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünde açılacak.