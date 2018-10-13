Yüzde 10 destek hız kesmiyor

ENFLASYONLA
mücadele "yüzde 10
indirim" kampanyası
her sektörde çığ gibi
büyüyor. Adana
'da
Kasaplar Esnaf Odası
da kampanyaya destek
verenler arasında.
Kimi kasap tüm ürünlerde
yüzde 10 indirime
giderken kimi kasaplar
da çeşitli ürünlerde
indirimler uygulamaya
başladı. "HER ZAMAN VARIZ"
Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Bu zaman da elimizi taşın altına koymayacağız da ne zaman koyacağız. Üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz yüzde kaç derse biz indirime her zaman varız" dedi. 14 Üründe yüzde 10 indirime giden Öz Karakuş Et Ürünleri sahibi Osman Karakuş ise, "Ekonomimizin canlanması için elimizden gelen ne varsa yapmaya razıyız. Ürünlerimizin üzerinde eski fiyatı ile şimdi yaptığımız yüzde 10 indirim fiyatları bulunmaktadır. Hükümetimizin bu kampanyasını yürekten destekliyoruz" diye konuştu.