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Yüzde 10 destek hız kesmiyor

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Yüzde 10 destek hız kesmiyor
ENFLASYONLA mücadele "yüzde 10 indirim" kampanyası her sektörde çığ gibi büyüyor. 'da Kasaplar Esnaf Odası da kampanyaya destek verenler arasında. Kimi kasap tüm ürünlerde yüzde 10 indirime giderken kimi kasaplar da çeşitli ürünlerde indirimler uygulamaya başladı.

"HER ZAMAN VARIZ"
Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Bu zaman da elimizi taşın altına koymayacağız da ne zaman koyacağız. Üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz yüzde kaç derse biz indirime her zaman varız" dedi. 14 Üründe yüzde 10 indirime giden Öz Karakuş Et Ürünleri sahibi Osman Karakuş ise, "Ekonomimizin canlanması için elimizden gelen ne varsa yapmaya razıyız. Ürünlerimizin üzerinde eski fiyatı ile şimdi yaptığımız yüzde 10 indirim fiyatları bulunmaktadır. Hükümetimizin bu kampanyasını yürekten destekliyoruz" diye konuştu.
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Yüzde 10 destek hız kesmiyor
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