14 yıl cezayı az bulan kadına istinaf şoku

Adana
'da kendisinden boşanmak için dava açan karısı Dilek Taciroğlu'nu (36) sokak ortasında 9 yerinden bıçaklayan Serkan Taciroğlu (37) "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eşi cezayı az bulurken, sanık avukatı kararı temyiz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, "yaralama" suçundan 4.5 yıl hapisle cezalandırılıp, tahliye edildi. Dilek Taciroğlu, "Can güvenliğim yok. Beni öldürdükten sonra müebbet hapis verseler ne olur" diye tepki gösterdi. Olay, 22 Aralık 2017 günü meydana geldi. İddialara göre Dilek Taciroğlu, 10 yıl boyunca şiddet gördüğü eşinden boşanmak için dava açtı. Serkan Taciroğlu, eşinin eve dönmesi için tehdit etti. Talihsiz kadın kocasının isteğini kabul etmedi. Aldığı cevaba çok sinirlenen öfkeli adam, eşini sokak ortasında yakalayıp, defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. Tutuklanan koca hakkında dava açıldı. "HAKARET" İDDİASI
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık koca, olay günü tesadüfen karşılaştığı karısının kendisine hakaret ettiğini söylemiş, "Olay anlık gelişti. Öldürme kastım yoktu" demişti. Eşini yalanlayan Dilek Taciroğlu, sürekli şiddete mağdur kaldığını sürerek "Evi terk etip, boşanma davası açtım. Olay günü de arkamdan yaklaşıp, saçımdan çekerek eve götürmeye çalıştı. Öldüreceğini söylüyordu. Defalarca bıçakladı. Şikayetçiyim. "dedi. Mahkeme sanığı 14 yıl hapisle cezalandırdı. Sanık avukatı, kararı temyiz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi'ndeki istinaf yargılamasında ilk derece mahkemesinin kararı bozuldu. Sanık ve Dilek Taciroğlu ifadelerini tekrarladı. Savcı, sanığın cezasının onanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. 1. Ceza Dairesi, olayın "yaralama" suçunu oluşturduğunu belirterek cezayı 4.5 yıl olarak açıkladı ve sanığın tahliyesine karar verdi. Karardan sonra şok olan Dilek Taciroğlu şunları söyledi. " Can güvenliğin yok. Beni öldürdükten sonramı müebbet hapis verecekler. Cezanın artmasını beklerken, tahliye edildi. Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerden davamda bana destek olmalarını, yeniden yargılanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Avukatım kararı temyiz edecek. Hukuk mücadelem devam edecek" dedi.