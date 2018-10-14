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“60+Tazelenme Üniversitesi” ’nde başlıyor

Giriş Tarihi: 14.10.2018
“60+Tazelenme Üniversitesi” Girne Üniversitesi’nde başlıyor
Girne Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan 60 yaş üstü kişiler için 2018-2019 öğretim yılında 60+Tazelenme Üniversitesi programı başlatacak. 60 yaş üstündekilerin ücretsiz olarak kayıt yaptırabildiği 'Tazelenme Üniversitesi'nde, biyoloji, tıp, kimya, arkeoloji, felsefe konularının yanı sıra, iş ve uğraşı terapisi, sağlıklı beslenme, yoga ve dans dersleri verileceği belirtildi. 60+Tazelenme Üniversitesi açılış programı kapsamında Emeritus Profesör Terence Seedsman açılış dersi ile 60+ öğrencilerle buluşacak. 60+ Tazelenme Üniversitesi ile ilgili kayıtlar, 15 Ekim- 25 Ekim tarihleri arasında olacak. Üniversite 05 Kasım 2018 tarihinden itibaren de 2018-2019 eğitim yılına başlayacak.
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