Acılı Çin yemekleri Adanalıları yaktı

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Gelenekselin Gücü Adına!" temasıyla Merkez Park'ta düzenlenen Adana'nın yerel ve geleneksel" mutfak kültürünü dünyaya tanıtan 2. Adana Lezzet Festivali
'nde Çin
mutfağı da ilgi gördü. Acılı Adana
kebabına alışık olan Adanalılar
, Çin yemeklerinin acılığı karşısında hayretlerini gizleyemedi. Ağızları yansa da Çin yemeklerini lezzetli bulan vatandaşlar, "Biz acıya o kadar alışığız ama yine de ağzımız yandı, gözlerimiz yaşardı" dediler. Festivalin 2'nci gününde Merkez Park'taki alanda kurulan stantlara akın eden Adanalılar ve şehir dışından gelen misafirler geleneksel yemeklerini tatmaya devam etti. Çinli şefler, yemekleriyle Adanalıları acıyla imtihan etti. Yemekleri tadan vatandaşlar, gözleri yaşarıp, öksürmeye başladı. Su ve ayranla acılığı gidermeye çalışan acıya alışkın Adanalılar, "Bizler acılı Adana Kebap
la büyüdük ama böyle acı görmedik" diye gülüştüler. Çinli şef Chun ise, Çin'de yemeklerde acının çok sevildiğini Adana'da da öyle olduğunu bildiğini söyledi. SARIEROĞLU KEBAP PİŞİRDİ
Gastronomi şenliği, şovlar, söyleşilerle ve konserlerle devam ederken, festival alanına gelen AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, kebap tezgahının başına geçti. Pişirdiği acılı Adana kebaplarını vatandaşlara ikram eden Sarıeroğlu, söz konusu lezzetlerin en doğru şekilde tanıtılması ve yine Adana'nın 'lezzet' ekseninde tanıtımının yapılmasının da çok önemli olduğunu dile getirdi. Büyük ilgi gören festival, bugün sona erecek.