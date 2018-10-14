Hasan
Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ
) ev sahipliğini yaptığı, "Altın Baklava Film
Akademisi IV. Üniversitelerarası Film Festivali" için geri sayım başladı. Her yıl üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen festival, sinemaseverleri Gaziantep
'te buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Baklava Film Festivali, 14-15 Kasım'da gerçekleşecek. KISA FİLMLER
Üniversite öğrencilerinin kendi başvuruları arasından nitelikli görülen kurmaca ve belgesel kategorilerinde filmlerin ödüllendirileceği festivalde, 20 dakikadan kısa filmler yarışacak. İki gün sürecek olan festival genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları bir araya getirecek. Dopdolu içeriği ile yoğun ilgi görmesi beklenen festivalde film gösterimleri, sanatçı söyleşileri, gala gecesi ve ödül töreni yer alacak. Türkiye
'nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan festival Türkiye'nin önde gelen yönetmen, yapımcı, oyuncu kadrosundan oluşan jüri üyeleri ve finalistlerin yanı sıra gençlerin de katılımı ile gerçekleşecek. Sinemaya ilgi duyan ve sinema ile uğraşan bireylere kendilerini göstermek için bir fırsat oluşturacak festivale katılmak isteyen üniversite öğrencileri, https://altinbaklava. hku.edu.tr/ adresinden başvuru yapabilecek. Üniversite öğrencilerinin hazırladıkları belgesel ve kurmaca alanlarında kısa filmlerinin ödüllendirileceği festivalin başvuruları, 1 Kasım'a kadar devam edecek. Önceki yıllarda, festivalin ödül törenine aralarında Hülya Koçyiğit
ve Engin Altan Düzyatan
gibi ünlü oyuncuların olduğu çok sayıda sanatçı da katılmıştı.