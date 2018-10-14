Borsalar arasında e-ticaret protokolü

Gaziantep
Ticaret Borsası (GTB
) ve İzmir Ticaret Borsası arasında, e-ticaret platformları üzerinde gıda ve tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından kurulan GTBBAZAAR ve İzmir Ticaret Borsası tarafından kurulan E-CommodityBazaar, ulusal ve uluslararası alanda güç birliği yaparak ortak faaliyetlerde bulunacak. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer ile meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret etti. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından karşılanan İzmir heyeti, burada düzenlenen toplantıda iki borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında görüş alış-verişinde bulundu. Görüşmelerin sonunda gıda ve tarım ticaretinde Türkiye
'nin en önemli iki şehri arasında e-ticaret sisteminin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, daha önce sadece üyelerine hizmet veren ve gelen talepler doğrultusunda tüm Türkiye'deki borsaların üyelerinin kullanımına açılan GTBBAZAAR e-ticaret portalı hakkında bilgiler verdi. ŞANLIURFA DA KATILDI
Konuşmalarından ardından, GTBBAZAAR ve E-CommodityBazaar arasında oluşturulacak ikili iş birliği protokolü İTB
Başkanı Kestelli ve GTB Başkanı Akıncı arasında imzalandı. İTB heyeti daha sonra Şanlıurfa
'ya geçerek Şanlıurfa ve Kızıltepe
ticaret borsalarının da e-Commodity Bazaar Emtia Alım-Satım Portalı'na dahil olması için protokol imzaladı.