Demirspor sıkı çalışıyor

Adana Demirspor
, Milli Futbol Takımı
'nın Bosna Hersek ve Rusya
ile oynayacağı maçlar
nedeniyle liglere ara verilmesini
değerlendirerek çalışmalarına
hız verdi. Günün ilk antrenmanı
sabah saat 10.00'da başladı ve 1 saat
sürdü. Antrenmana milli takımda olan Pote ve sakatlığı bulunan Murat Akın katılmadı. ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI
Teknik
direktör Hakan Kutlu
yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.