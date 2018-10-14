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Havadan drone, karadan ise dedektör köpekleriyle operasyonu

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Havadan drone, karadan ise dedektör köpekleriyle uyuşturucu operasyonu
'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone ve dedektör köpeklerle yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma ile ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında, ilçedeki tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki belirlenen adreslere baskın yapan ekiplere havadan droneler karadan ise dedektör köpekler 'Ferman' ve 'Badem' destek verdi.
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Havadan drone, karadan ise dedektör köpekleriyle uyuşturucu operasyonu
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