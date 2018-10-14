Kırmızı Şeytanlar kan bağışı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

'nun taraftar gurubu', Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kızılay'ın,sloganı ile harekete geçen yaklaşık 20 kişilik taraftar grubu, kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde yer alan'ne gelerek kan bağışı yaptı. Kan vermenin önemini vurgulayan taraftarlar,dedi. Taraftarlar herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.