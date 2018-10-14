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Madalyasız romanının yazarı ’a geliyor

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Madalyasız romanının yazarı Kahramanmaraş’a geliyor
Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında önemli en önemli moral kaynağı olarak gösterilen Maraş Savunması'nı anlatan Madalyasız romanının yazarı Mehmet Uluğtürkan, 15 Ekim'de imza gününde Kahraman-maraşlı okurlarıyla bir araya geliyor. Kahraman-maraş Uluslararası 5'nci Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenecek etkinlikte Mehmet Uluğtürkan, romanını imzalayacak. Mehmet Uluğtürkan'ın ilk romanı olan ancak kitap kurdu okurlardan büyük övgüler alan Madalyasız'ın imza günü etkinliği, KAFUM Fuar Merkezi'nde 15 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlıyor.
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Madalyasız romanının yazarı Kahramanmaraş’a geliyor
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