Madalyasız romanının yazarı Kahramanmaraş’a geliyor

BUGÜN NELER OLDU

KurtuluşSavaşı'nın başlamasında önemli en önemli moral kaynağı olarak gösterilen Maraş Savunması'nı anlatan Madalyasız romanının yazarı Mehmet Uluğtürkan, 15 Ekim'de imza gününde Kahraman-maraşlı okurlarıyla bir araya geliyor. Kahraman-maraş Uluslararası 5'nci Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenecek etkinlikte Mehmet Uluğtürkan, romanını imzalayacak. Mehmet Uluğtürkan'ın ilk romanı olan ancak kitap kurdu okurlardan büyük övgüler alan Madalyasız'ın imza günü etkinliği, KAFUM Fuar Merkezi'nde 15 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlıyor.