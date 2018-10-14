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Osmanlı’ya kilitlendi

Hatayspor teknik direktörü , “Çalışma tempomuzu önümüzdeki günlerde yükseltip, gerekli analizleri yapıp, en hazır şekilde maçına çıkarak iyi bir sonuç alacağız” dedi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Osmanlı’ya kilitlendi
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmaları yapıldı. Çalışma tempolarının gayet iyi olduğunu ifade eden Palut, "Performanstan memnunum" dedi.

ÜÇ EKSİK VAR
Teknik adam Palut, "Osmanlıspor tecrübeli oyunculardan kurulu olan bir takım. Çalışma tempomuzu önümüzdeki günlerde yükseltip, gerekli analizleri yapıp, en hazır şekilde Osmanlıspor maçına çıkarak iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu. Palut, takımda , Abdou Karim Samb ve Bakary Nimaga'nın sakat olduğunu sözlerine ekledi.

ZORLU BİR EKİP
Kaleci Akın Alkan ise takımda herkesin iyi çalıştığını ve istekli olduğunu söyledi. Lige adaptasyon sağladıklarını ve bundan sonra çıkış yakalayacaklarına inandıklarını vurgulayan Alkan, "Önümüzde Osmanlıspor maçı var. Zorlu bir ekip. Onlar da son iki hafta maçını kazandılar ve ne kadar iyi olduklarını biliyoruz. İnşallah sahamızda kazanıp çıkışımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
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Osmanlı’ya kilitlendi
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