Osmanlı’ya kilitlendi

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor
maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri
'nde teknik direktör İlhan Palut
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmaları yapıldı. Çalışma tempolarının gayet iyi olduğunu ifade eden Palut, "Performanstan memnunum"
dedi. ÜÇ EKSİK VAR
Teknik adam Palut, "Osmanlıspor tecrübeli oyunculardan kurulu olan bir takım. Çalışma tempomuzu önümüzdeki günlerde yükseltip, gerekli analizleri yapıp, en hazır şekilde Osmanlıspor maçına çıkarak iyi bir sonuç alacağız"
diye konuştu. Palut, takımda Mirkan Aydın
, Abdou Karim
Samb ve Bakary Nimaga'nın sakat
olduğunu sözlerine ekledi. ZORLU BİR EKİP
Kaleci Akın Alkan ise takımda herkesin iyi çalıştığını ve istekli olduğunu söyledi. Lige adaptasyon sağladıklarını ve bundan sonra çıkış yakalayacaklarına inandıklarını vurgulayan Alkan, "Önümüzde Osmanlıspor maçı var. Zorlu bir ekip. Onlar da son iki hafta maçını kazandılar ve ne kadar iyi olduklarını biliyoruz. İnşallah sahamızda kazanıp çıkışımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.