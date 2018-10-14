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Sendikayı kumarhaneye çevirmişler

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Sendikayı kumarhaneye çevirmişler
'in Tarsus ilçesinde sendika binasını kumarhaneye çeviren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Tarsus'a bağlı Yenice Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında faaliyet gösteren Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasında yapılan aramada kumar oynatıldığı tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişiye kumar oynamaktan 259 TL olmak üzere 9 bin 065 TL, 9 kişiye sigara içmekten bin 116 TL, 1 kişiye kimlik bildirmemeden 124 TL olmak üzere toplamda 10 bin 305 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca 1 adet görüntü yansıtıcı projektör, 1 adet kamera, 80 adet tombala kağıdı ve bin 218 adet tombala pulu ele geçirildi.
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Sendikayı kumarhaneye çevirmişler
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