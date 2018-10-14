Tarihi stadyum ‘Millet Bahçesi’ oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de 1951'den 2014 yılına kadar hizmet veren tarihi'nun yıkımına başlandı.yılları arasında dönemin valisitarafından istimlak ettirilen arsada yapımına başlanan ve 1951 yılında tamamlanıp'na tahsis edilen stadyum, kapılarını kırmızı-lacivertli ekibinile oynadığı hazırlık maçı ile açtı.yıllık tarihinde'nun sayısız başarısınatanıklık eden stadyum,kapsamındayapılan'nın açılmasıile birlikte ömrünü tamamladı.Başkan Recep TayyipErdoğan'ın,dediği stadyumdaki yıkımçalışmalarının startı verildi.Geçtiğimizgünlerde ışıklandırma sistemi sökülen ve kentteki başka bir tesise nakledilen stadyumda koltuklar ile tribün üzerindeki kaplamaların sökümüne başlandı. Özellikle'de'u 2-0 mağlup ederek 28 yıl aradan sonra'e yükseldiği maçta tarihin en önemli anlarını yaşayan tribünlerde şimdi sevinç çığlıkları yerine çekiç sesleri var.üstlenen inşaat firmasının mühendis ve iş güvenliği uzmanı yetkilisi Funda Bahçıvanoğlu,dedi.