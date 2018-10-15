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Engelli sanatçılardan müzik ziyafeti

2. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nde engelli sanatçılar Selim ve , , ve müzikseverler ile buluştu

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Engelli sanatçılardan müzik ziyafeti
MERSİN'DE bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında konser düzenlendi. düzenlenen festivalde, merkez ilçesindeki Kongre ve Sergi Sarayı'nda, görme engelli Selim ve kardeşler sahne aldı. Manken Doğa Bekleriz'in sunduğu etkinlikte, doğuştan kolları olmamasına rağmen ayağıyla çaldığı gitarda tüm dünyada beğeni toplayan Amerikalı sanatçı de konser verdi. Eğlenceli üslubu ve yer yer Türkçe kelimeler kullandığı konuşmasıyla izleyicilerden alkış alan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi. Etkinlikte, Bosna gazisi sanatçı ile görme engelli sanatçı de sahne aldı. Bu yıl anısına "Karanlıktan aydınlığa" sloganıyla düzenlenen festival, dün akşam sona erdi.
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Engelli sanatçılardan müzik ziyafeti
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