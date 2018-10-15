Engelli sanatçılardan müzik ziyafeti

MERSİN'DE
bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Mersin
Engelsiz Sanat Festivali kapsamında konser düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesince
düzenlenen festivalde, merkez Akdeniz
ilçesindeki Kongre ve Sergi Sarayı'nda, görme engelli Selim ve Kerim Altınok
kardeşler sahne aldı. Manken Doğa Bekleriz'in sunduğu etkinlikte, doğuştan kolları olmamasına rağmen ayağıyla çaldığı gitarda tüm dünyada beğeni toplayan Amerikalı sanatçı Mark Goffeney
de konser verdi. Eğlenceli üslubu ve yer yer Türkçe kelimeler kullandığı konuşmasıyla izleyicilerden alkış alan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi. Etkinlikte, Bosna gazisi sanatçı Muyo Aganoviç
ile görme engelli sanatçı Ümran Sevinç
de sahne aldı. Bu yıl Aşık Veysel
anısına "Karanlıktan aydınlığa" sloganıyla düzenlenen festival, dün akşam sona erdi.