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Film Afişlerinde Kıbrıs Sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Film Afişlerinde Kıbrıs Sergisi açıldı
TÜRK Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Dünyası 3'ncü Uluslararası 'nde, küratörlüğünü İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap'ın yaptığı "Film Afişlerinde Kıbrıs Sergisi" açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs ile ilgili çekilen veya Kıbrıs'ta çekimleri gerçekleştirilen yerli ve yabancı filmlerin afişlerinin yer aldığı "Film Afişlerinde Kıbrıs Sergisi" İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda sergileniyor. Serginin açılışını, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Direktörü Okay Karacan, Azerbaycan Bakü Kültür Müşaviri İrfan Çiftçi, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, ve Türkmenistan sinemasının usta yönetmenlerinden Hocakulu Narliyev tarafından gerçekleştirildi.
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