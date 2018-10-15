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Gelişen teknoloji gençlerin ruh sağlığını tehdit ediyor

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Gelişen teknoloji gençlerin ruh sağlığını tehdit ediyor
DÜNYA Ruh Sağlığı Günü bu yıl ' ve Ruh Sağlığı' teması ile ele alınıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. , gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. 10 Ekim Sağlığı Federasyonu tarafından Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul edilmiştir. Her yıl farklı bir tema ile etkinliklerin düzenlendiği Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu seneki teması 'Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı' olarak ilan edildi. Bu tema aracılığıyla gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, gerçekleştirilen etkinliklerle bu konuda toplumsal farkındalık yaratılmak istendiğini söyledi.
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Gelişen teknoloji gençlerin ruh sağlığını tehdit ediyor
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