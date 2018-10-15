Gelişen teknoloji gençlerin ruh sağlığını tehdit ediyor

DÜNYA
Ruh Sağlığı Günü bu yıl 'Değişen Dünyada Gençler
ve Ruh Sağlığı' teması ile ele alınıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı
, gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. 10 Ekim Dünya Ruh
Sağlığı Federasyonu tarafından Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul edilmiştir. Her yıl farklı bir tema ile etkinliklerin düzenlendiği Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu seneki teması 'Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı' olarak ilan edildi. Bu tema aracılığıyla gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, gerçekleştirilen etkinliklerle bu konuda toplumsal farkındalık yaratılmak istendiğini söyledi.