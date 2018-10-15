Genç çiftçilere destek sürüyor

TARIM
ve Orman Bakanlığı
Erdemli ilçe müdürlüğü, 4 genç çiftçiye 'Kırsal Kalkınma projesi' kapsamında 136 koyun dağıtımı yaptı. Erdemli ilçe Tarım
ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, 2016 yılında uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi'nin 2018 yılında da devam ettiğini söyledi. "Genç çiftçi desteklemeleri kapsamında hak sahiplerine dağıtılan koyunların, ilçenin kırsal kalkınmasının
gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuz" diyen Yıldız şunları söyledi. "Hayvanların da iki yıl kontrollerini biz yapacağız. Amacımız genç çiftçilere kırsal alanlarda tutmak" dedi