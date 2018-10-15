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Genç çiftçilere destek sürüyor

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Genç çiftçilere destek sürüyor
TARIM ve Erdemli ilçe müdürlüğü, 4 genç çiftçiye 'Kırsal Kalkınma projesi' kapsamında 136 koyun dağıtımı yaptı. Erdemli ilçe ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, 2016 yılında uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi'nin 2018 yılında da devam ettiğini söyledi. "Genç çiftçi desteklemeleri kapsamında hak sahiplerine dağıtılan koyunların, ilçenin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuz" diyen Yıldız şunları söyledi. "Hayvanların da iki yıl kontrollerini biz yapacağız. Amacımız genç çiftçilere kırsal alanlarda tutmak" dedi
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Genç çiftçilere destek sürüyor
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