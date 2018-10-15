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Hatay BŞ. galibiyetle başladı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Hatay BŞ. galibiyetle başladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 'u 65-58 mağlup etti. Rakibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan mavi-beyazlı ekipte Başantrenör Aikaterini Chatzidak, lige galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. CUMHURBAŞKANLIĞI
Kupası'nın ardından alınan Mersin galibiyeti camiayı sevince boğdu. , "Hedefimiz yakaladığımız seriyi sürdürmek. Basketbolcularım çok iyi mücadele ediyor. Ligde ilk hafta oynanan maçlar benim için önemli. Çünkü takıma büyük moral veriyor ve ona göre yol alıyorsunuz" dedi.
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Hatay BŞ. galibiyetle başladı
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