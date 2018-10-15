Kaymakam Yüksel Ünal, muhtarların sorunlarını dinledi

BUGÜN NELER OLDU

TARSUS Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Tarsus Zorbaz Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ünal, her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da bir ve beraber olarak Tarsus'a hizmet etmek ve daha iyi konuma taşımak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Ünal, ilçe daire müdürlerinin de katıldığı muhtarlarla toplantıda, mahallelerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırılırken, taşımalı eğitim gören öğrencilerin sorunları, sosyal yardımlaşmadan faydalanacak muhtaçlar ve özellikle okul çevrelerindeki sigara ve uyuşturucu konusundaki sıkıntılar gündeme getirildi.