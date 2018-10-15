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, muhtarların sorunlarını dinledi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Kaymakam Yüksel Ünal, muhtarların sorunlarını dinledi
TARSUS Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Tarsus Zorbaz Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ünal, her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da bir ve beraber olarak Tarsus'a hizmet etmek ve daha iyi konuma taşımak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Ünal, ilçe daire müdürlerinin de katıldığı muhtarlarla toplantıda, mahallelerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırılırken, taşımalı eğitim gören öğrencilerin sorunları, sosyal yardımlaşmadan faydalanacak muhtaçlar ve özellikle okul çevrelerindeki sigara ve uyuşturucu konusundaki sıkıntılar gündeme getirildi.
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Kaymakam Yüksel Ünal, muhtarların sorunlarını dinledi
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