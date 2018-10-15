Kütahyalılardan yatırım ve uçak seferi talebi

KÜTAHYA Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Gaziantepli işadamlarından şehirlerinde termal tesis yatırımı yapmaya davet etti. Özotraç, Zafer Havalimanı Kütahya, Uşak, Afyon ve Eskişehir'e de hitap ettiğini, buradan Gaziantep'e sefer konulması halinde işadamlarına büyük kolaylık sağlanacağını kaydetti. KUTSO Başkanı İsmet Özotraç bir heyetle birlikte Gaziantep Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayiciler olarak gece gündüz üretmeye devam ettiklerini belirterek, " Atalarımızdan aldığımız girişimcilik ruhu ile geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyoruz" dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullara dikkati çeken Ünverdi, "İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız. Devletimiz tarafından uygulamaya konulan çok önemli uygulamalar söz konusu. Biz de bu çalışmalara tam katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tasarruf tedbirleri, enflasyonla mücadele, yüzde 10 fiyat indirimi gibi son dönemde başlatılan kampanyaları destekliyoruz" dedi.



TERMAL TESİS İSTİYORUZ

KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ise, Gaziantep'in çalışkanlığı, sanayisi, insanı ve farklılıkları ile tüm şehirlere örnek olduğunu ifade etti. Özotraç, "Gaziantep ile ticari ve kültürel işbirliklerini geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda Gaziantepli işadamı ve sanayicileri Kütahya'ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Kütahya özellikle termal tesis yatırımları için ideal bir alan" dedi.