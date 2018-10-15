Mahalle bekçileri 35 kilo esrar ele geçirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde görev yapan 2 mahalle bekçisinin gece geç saatlerde şüphe üzerine durdururken kaçan araçtan 35 kilogram esrar çıktı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 2 mahalle bekçisi, Güneykent Mahallesi 219 sokak üzerinde yaya devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri bir aracı durdu.
MÜDÜRDEN BAŞARI BELGESİ
Durdurulan araçtan inen şahıs aniden kaçıp, kovalamaca sırasında izini kaybettirirken yakalanan araçta 15 paket halinde toplam 35 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya karışan aracının sahibi tespit edilip yakalama çalışmaları devam ederken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, iki bekçiyi başarı belgesiyle ödüllendirdi.