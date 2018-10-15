Mevsimlik tarım işçisi çocuklar sinemayla buluştu

Geçim kaygısı sebebiyle memleketlerinden Çukurova'nın bereketli topraklarına göç eden tarım işçisi ailelerin çocukları devletin sıcak yüzü ile bir kez daha buluştu. Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen "Oyun İstasyonu" isimli proje kapsamında mevsimlik tarım işçisi 90 çocuk sinema ile buluşmanın keyfini yaşadı. Göçer ve yarı göçer ailelerin yoğun olarak yaşadığı Karataş'ın Tuzla bölgesindeki tarım işçisi çocuklara sosyal duyarlılık projesi SODES kapsamında kültür-Sanat faaliyetleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer ve Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut'un katılımıyla gerçekleştirilen sinema gösteriminde coşku dolu anlar yaşandı. İlk defa beyaz perdeyle buluşan çocukların coşkusu görülmeye değerdi.



"RUHUNA DOKUNMALIYIZ"

"Küçük Ayak" isimli animasyon filmini izlemeye gelen öğrencilere film öncesinde proje kapsamında t-shirt, şapka, çanta, kalem ve defter dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların ruhuna ve kalbine dokunabilirsek eğitimi daha ileriye taşıyabiliriz. 90 öğrencinin ruhuna dokunduğumuza inanıyorum. Projemiz kapsamında yapılacak olan diğer etkinliklerle başka öğrencilere de ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.