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Sıra robot yazılımında

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Sıra robot yazılımında
ERDEMLİ İlçe Müdürlüğünün "Kod Erdemli Projesi" Akdeniz Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesinin açılışı düzenlenen törenle açıldı. Akdeniz Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesinin açılışına Milli Eğitim Müdür Vekili , Şube Müdürleri Erdoğan Tekin, Niyazi Gürgan, Okul Müdürü okul müdürleri ve davetliler katıldı. Robotik Kodlama Atölyesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür vekili Mahmut Karaağaç, atölyede bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber, robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik uygulamalarının yapılacağını söyledi. Tamamen yerel kaynaklar kullanılarak, kısıtlı imkânlarla ve büyük bir özveri ile hazırlanan bu atölyede; öğrenciler 3 boyutlu tasarım, elektronik devre simülasyonları, 3 boyutlu üretim, elektronik, mekatronik, robot uygulamaları ve kodlama yapabileceğini kaydeden Karaağaç, tüm eğitimlerin uzman eğitmenler tarafından atölyemizde verileceğini kaydetti. Okul Müdürü Uğur Türkmen de yaptığı konuşmada, bu projeye emek veren herkese teşekkür etti.
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