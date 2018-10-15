‘Umutlu Yarınlar’ hedefe ulaştı

ADANA'NIN
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Umutlu Yarınlar
" projesi kapsamında 40 dezavantajlı çocuğu tarihi ve turistik geziye götürdü. Polis çocuklarla önce bilek güreşi sonra çuval yarışı yaptı. İçişleri, Milli Eğitim
, Sağlık, Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Türkiye
Belediyeler Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aras��nda FUmutlar Yarın" projesi imzalandı. Proje kapsamında Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede dezavantajlı 40 çocuk belirleyerek yörenin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi. Yapılan piknik ve doğa yürüyüşünde çocuklar mutlu anlar yaşadı. Polisler ve çocuklar bilek güreşi yapıp, çuval yarışı düzenledi. Hatta polisler ve çocuklar birlikte halat çekti. Polisler çocuklar sayesinde çocukluk günlerine geri dönerken, dezavantajlı çocuklar da mutlu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.