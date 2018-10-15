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’ hedefe ulaştı

40 dezeavantajlı çocuk polisler tarafından tarihi ve turistik geziye götürüldü. Çeşitli yarışmaların düzenlendiğinde gezi de çocuklar keyifli anlar geçirdi

Giriş Tarihi: 15.10.2018
‘Umutlu Yarınlar’ hedefe ulaştı
ADANA'NIN Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "" projesi kapsamında 40 dezavantajlı çocuğu tarihi ve turistik geziye götürdü. Polis çocuklarla önce bilek güreşi sonra çuval yarışı yaptı. İçişleri, , Sağlık, Kalkınma, Çalışma ve , Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve ile Belediyeler Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aras��nda FUmutlar Yarın" projesi imzalandı. Proje kapsamında Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede dezavantajlı 40 çocuk belirleyerek yörenin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi. Yapılan piknik ve doğa yürüyüşünde çocuklar mutlu anlar yaşadı. Polisler ve çocuklar bilek güreşi yapıp, çuval yarışı düzenledi. Hatta polisler ve çocuklar birlikte halat çekti. Polisler çocuklar sayesinde çocukluk günlerine geri dönerken, dezavantajlı çocuklar da mutlu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.
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‘Umutlu Yarınlar’ hedefe ulaştı
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