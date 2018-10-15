Yağma yaptı 17 yıl hapis cezası aldı

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silahlı yağma olayına karışmaktan 17 yıl hapis cezası alan firari Mehmet Osmanustaoğlu
polis tarafından yakalandı. İddiaya göre, Mehmet Osmanustaoğlu yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarıyla silahlı yağma olayına karıştı. Olaydan sonra yakalanan Osmanustaoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak sanık daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Osmanustaoğlu, serbest kaldıktan sonra geçirdiği kaza sonrası koltuk değneklerine mahkum oldu. Bu sırada mahkeme tutuksuz yargılanan sanığa silahlı yağma suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine Osmanustaoğlu hakkında yakalama kararı çıktı. Polis firari hükümlüyü Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Osmanustaoğlu cezaevine götürüldü.