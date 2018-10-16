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Başkan Can’dan halı saha açılışı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Başkan Can’dan halı saha açılışı
MERSİN'İN Tarsus İlçe Belediyesi tarafından Bahçe Mahallesi'nde yaptırılan halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye başkanının kendisine oy veren vermeyen herkesin başkanı olması gerektiğini vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Haftada bir açılış bize yetmiyor. Bundan sonra açılışlarımızı haftada ikiye çıkaracağız" dedi. İlçedeki bütün mahallelere eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Başkan Can, "Bizim çalışmakla ilgili sıkıntımız yok. Bizim yerel yönetim olarak görevimiz sadece yol yapmak park yapmak değildir. Bizim görevimiz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak. Bizim görevimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklara yönlenmemesi için spora yönlendirmektir" diye konuştu.
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Başkan Can’dan halı saha açılışı
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