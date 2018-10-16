Derece için yarıştılar

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLİK ve Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında tekvando ve jimnastik müsabakaları gerçekleştirildi. Tekvando müsabakaları Yüreğir Yavuzlar Spor Salonu'nda, jimnastik müsabakaları da Menderes Spor Salonu salonunda yaklaşık 280 sporcunun katılımıyla yapıldı.Başarı grafiğini yükseltmek için bu tür müsabakaların sayısının artacağını ifade eden antrenörler, tesisin hazırlanması ve diğer konularda kendilerine destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ve Spor Şube Müdür Halit Yılmazel'e teşekkür etti. Dereceye giren sporculara madalyaları sporcu antrenörleri ve veliler tarafından verildi.