Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Efsane kadro sahaya çıktı

Efsane kadro sahaya çıktı

1982-1984 futbol sezonunda spor’u amatörden profesyonelliğe çıkaran efsane kadronun oyuncuları yıllar sonra yeniden buluştu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Efsane kadro sahaya çıktı
36 yıl önce spor'u amatörden profesyonel lige taşıyan efsane kadro seneler sonra yeniden yeşil sahada buluştu. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş şube başkanı Mesut Çanak'ın da aralarında bulunduğu efsane kadro 12 Şubat Stadyumu'nda gösteri maçı oynadı. Birlikte eski günlere dönen emektar futbolcular toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anı ölümsüzleştirdi. TÜFAD başkanı Çanak, geçmişe sahip çıkmak zorunda olduklarını belirterek, "Geçmişini hatırlamayan toplumlar gelecekte başarılı olamaz. Çünkü takım arkadaşlarımızın zor şartlar altında tüm kalplerini sahaya koyarak mücadele etti ve takımı bu seviyeye getirdi" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane kadro sahaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN