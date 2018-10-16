Efsane kadro sahaya çıktı

36 yıl önce Kahramanmaraş
spor'u amatörden profesyonel lige taşıyan efsane kadro seneler sonra yeniden yeşil sahada buluştu. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş şube başkanı Mesut Çanak'ın da aralarında bulunduğu efsane kadro 12 Şubat Stadyumu'nda gösteri maçı oynadı. Birlikte eski günlere dönen emektar futbolcular toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anı ölümsüzleştirdi. TÜFAD başkanı Çanak, geçmişe sahip çıkmak zorunda olduklarını belirterek, "Geçmişini hatırlamayan toplumlar gelecekte başarılı olamaz. Çünkü takım arkadaşlarımızın zor şartlar altında tüm kalplerini sahaya koyarak mücadele etti ve takımı bu seviyeye getirdi" dedi.