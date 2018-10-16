El emeği, göz nuru sergi

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P Şahinbey Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerde mefruşat eğitim alan kursiyerlerin 47 ayrı branşta yaptıkları 937 adet el işi ürün Şahinbey Parkı içindeki sergi salonunda sergileniyor. 11 ayrı sosyal tesisteki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin görücüye çıkan el işlerine yoğun ilgi gösterilirken, serginin 22 Ekim'e kadar ziyaret açık olacağı bildirildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, el sanatlarının yapımı ve kullanılmasının kente özgü sanatların yaşatılması için önemli olduğunu söyledi. Kadınların yaptığı el işlerinin genelde evlerde saklı kaldığına dikkat çeken Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 121 sosyal tesis açtık ve bunların içerisinde çok sayıda eğitim ve sosyal branşların yanı sıra el işi kurslarımız da yer alıyor. Kurslarımızla toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Eskiden belediyeler sadece yol, kaldırım ve park yapardı. Ama belediyeciliğin piri olan Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Belediye Başkanlığından sonra belediyecilik anlayışı değişti. Belediyeler asli görevlerinin yanı sıra insanın gönlüne dokunacak çalışmalar yapması gerekiyor" dedi.