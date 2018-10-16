Hastaneden taburcu edildi, kazadan 6 saat sonra evde öldü

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, otomobilin çarptığı motosiklette sürücünün arkasında oturan ve yaralı kaldırıldığı hastaneden tedavisi sonrası taburcu edilen Nahsen Bozkurt (86), kazadan 6 saat sonra evde hayatını kaybetti. Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, Suriyeli Akıl Ashour'un kullandığı ve arkasında Nahsen Bozkurt'un oturduğu motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletten yola savrulan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Akıl Ashour ile Nahsen Bozkurt, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Oğlu Yavuz Nahsen tarafından eve götürülen Nahsen Bozkurt, saat 20.30 sıralarında, evde yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bozkurt'un ölüm nedeninin otopsi raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.