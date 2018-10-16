Küçük güven tazeledi

ADANA
Barosu'nun 30. Dönem Olağan Genel Kurulu ardından bugün Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonu'nda seçimi yapıldı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan oy sayma işlemi sonucuna göre bin 397 oy Avukat Veli Küçük yeniden başkan oldu. Küçük'ün rakibi avukat Yılmaz Özmıral ise 438 oy aldı. Küçük, seçim çalışmalarında kendisine destek veren vermeyen tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Demokratik, çok çağdaş usullerle geçen bir seçim süreci yaşadıklarını söyleyen Küçük, " Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Adana
Barosu'na, yargı camiasına, adalet mekanizmasına hizmet edebilme, fayda sağlayabilme yarışıdır. Seçimlerin kazananı, kaybedeni yoktur. Baromuzu hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Çok çaba sarf ettik. Katılımcı, etkin ve güçlü baro anlayışını, ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.