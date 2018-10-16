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Tarsus Anaokulu’nda yeni derslik açılışı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Tarsus Anaokulu’nda yeni derslik açılışı
TARSUS Ana Okulunda yeni bir dersliğin açılışı ve Aşure etkinliği coşkulu şekilde yapıldı. Açılışa Tarsus ilçe Milli Eğitim şube Müdürleri Murat Dikeç, Hanifi Başıbüyük, Sinan Yaylak Eğitim Birsen ilçe Hüsamettin Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede görev yapan birçok okul müdürü ve yardımcısı, öğrenci velileri ve Tarsus Anaokulu tam kadro katıldı. Tarsus Anaokulu okul müdürü Bülent Boyacı, okullarına yepyeni bir derslik kazandırdıklarını bu yeni derslikle 5 olan derslik sayılarının 8'e yükseldiğini belirtti.
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Tarsus Anaokulu’nda yeni derslik açılışı
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