Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu yapıldı

Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu yapıldı

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu yapıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi Kuzey Türk Cumhuriyeti Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum, "Bugün &Yarın" konulu sempozyumuna ev sahipliği yaptı. İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da gerçekleşti. Sempozyumda yaşlılığın sürekli değişimini ortaya koyarak, yaşlılığın bilinçli girişimlerle planlanabilir anlamlı bir yaşam dönemi olabileceğini göstermeye çalışıld��. Sempozyumda ayrıca ülkemizde aktif, hareketli ve topluma katılan yaşlıları çoğaltma isteği ve bunun nasıl başarılabileceği konularında bilgiler aktarılacak yaşlılığın sorunları da ele alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN