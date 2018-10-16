Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum Sempozyumu yapıldı

YAKIN
Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Uluslararası Yaşlanan İnsan ve Toplum, "Bugün &Yarın" konulu sempozyumuna ev sahipliği yaptı. İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da gerçekleşti. Sempozyumda yaşlılığın sürekli değişimini ortaya koyarak, yaşlılığın bilinçli girişimlerle planlanabilir anlamlı bir yaşam dönemi olabileceğini göstermeye çalışıld��. Sempozyumda ayrıca ülkemizde aktif, hareketli ve topluma katılan yaşlıları çoğaltma isteği ve bunun nasıl başarılabileceği konularında bilgiler aktarılacak yaşlılığın sorunları da ele alındı.