Adana polisinden turistik gezi

Adana
Emniyet Müdürlüğü "Komşuda Ne Var?" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 38 dezavantajlı öğrenciyi Hatay
'a götürerek tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği sosyoekonomik açıdan zayıf olan bölgelerde yaşayan 14-18 yaş grubuna yönelik özellikle risk grubu içinde bulunan öğrencilerin farklı kültür ve fikirlerin farkına varması ve o kültürlere saygı duyması amacıyla "Komşuda Ne Var?" projesi başlattı. Bu proje kapsamında daha önce Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin'e götürülen 38 çocuk bu kez de Hatay'a götürüldü. Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi ile Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesinden seçilen toplamda 38 ve 2 öğretmen terör polis tarafından Hatay'a götürülerek burada Antakya Müzesi, St Pierre Kilisesi, Titus Kaya Tünelleri, Harbiye Şelalesi ve Uzun Çarşı rehber eşliğinde ziyaret edildi. Geziye katılan öğrenciler unutulmaz anlar yaşarken, farklı şehir ve kültürleri tanımaktan mutlu olduklarını söyledi.