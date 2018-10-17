El yıkamanın önemini dans ederek gösterdiler

TÜRK
Kızılayı Kahramanmaraş
Toplum Merkezince '15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde bin 200 öğrenci dans ederek el yıkamanın önemini gösterdi. Zeki Karakız Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, iki haftalık hazırlık sürecinin ardından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı ekibi koordinesinde gösterilerini sundu. Dans sonunda Türk Kızılayı'nın bayrağını açan öğrenciler, bu sayede azda olsa farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merkezi yönetici Gizem Birginal, insan hayatında hijyenin önemine dikkat çekerek, "Türk Kızılayı Toplum Merkezi 14 ilde, 15 farkı toplum merkeziyle hizmet vermekte. Öğrencilerimizle el yıkma dansı yaptık. Sonrası çocuklarımızı hijyen paketlerimizi dağıttık. En az yarım dakika çocuklarımızın ellerini yıkamalarını öneriyoruz. Zaten sağlık uzmanlarımızın toplum merkezlerinde, mahallerde, okullarda hijyen eğitimi veriyor"