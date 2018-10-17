Emniyet ve jandarma birlikte kan bağışladı

ADANA
Emniyet Müdürlüğü ve Adana
İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Türk Kızılay'ı Adana Şubesi, 'Kan Ver Hayat Kurtar' sloganıyla başlattıkları kan bağışı kampanyasına destek verdi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Hiç görmediğimiz, adını bile bilmediğimiz insanlarla 'kan kardeşi' olmak için buradayız. Emniyet ve jandarma her zaman el ele ve omuz omuza görev yapıyor. Sahada canı ve kanıyla milleti için mücadele eden güvenlik güçlerimiz yine vatandaşın yanında" dedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Binası'nda yapılan kan bağışı kampanyasına katılan İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın da, "Eğer bir kişiye bile hayat ışığı olabilirsek, ne mutlu bize. Yaptığımız kan bağışlarıyla insanların hayatlarını kurtarabilme adına jandarma ve polis olarak el ele verdik. Jandarma ve emniyet, birbirinden ayrı kavramlar değil. İkisi de birbirine sırtını verip, yine birbirinden güç alarak, birlikte görev yapan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar. Bizde ayrı gayrı yok" diye konuştu. Türk Kızılay Derneği Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da teşkilat olarak 150. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin '01' plakalı kenti Adana'da iyiliği ve güzelliği bulaştırma adına önemli bir kan bağışı kampanyasını hayata geçirdik. Şifa bekleyen, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Bir taraftan polis korurken, jandarma güvenliğimizi sağlarken, aynı zamanda da iyiliği bulaştırıyorlar" ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından Selami Yıldız, Ramazan Saygılı ve Albay Yalçın'a bir plaket sundu.