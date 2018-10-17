Eşini öldüren emekli polis, hakim karşısında

ADANA'DA
aralarında geçimsizlik bulunan eşi Nilay Göngör'ü(57) kızı E.'nin gözleri önünde tabancayla öldüren emekli polis Hasan Güngör'ün(56) " Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis
istemi ile yargılanmasına başlandı. Tartışma sırasında eşinin kendisine "psikopat" dediğini ve hakaret ettiğini öne süren Güngör, "Kendimi kaybederek beylik silahımı çektim. Gerisini hatırlamıyorum." dedi. Çocukları, babalarından şikayetçi oldu. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Hasan Güngör, sanığın müşteki 3 kızı ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemeye yazılı savunma veren Güngör, eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini iddia etti. Tartışma sırasında eşinin kendisine "psikopat" dediğini ve hakaret ettiğini öne süren Güngör, "Kendimi kaybederek beylik silahımı çektim. Gerisini hatırlamıyorum" şeklinde savunma yaptı. Sanığın çocukları ise babalarından şikayetçi oldu. Öldürülen Nilay Güngör'ün tuttuğu 2 ayrı günlük mahkemeye delil olarak sunuldu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Polis emeklisi Hasan Güngör, 31 Mayıs'ta tartışma sonucunda eşini tabancayla öldürmüş ve teslim olmuştu. Güngör, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.