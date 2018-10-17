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Festival ’nın tanıtımına katkı sağladı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Festival Adana’nın tanıtımına katkı sağladı
YÜREĞİR Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu yıl ikincisi gerçekleşen Lezzet Festivali'nin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Başkan Çelikcan, ''Gelenekselin Gücü Adına'' sloganıyla 12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Adana Lezzet Festivali ile yalnızca gastronomi meraklılarını değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklılarını da Adana'ya çekerek, şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlandığını belirtti. Çelikcan, "Adana mutfağının gizli kalmış lezzetleri tüm dünyaya tanıtılarak, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizme de olumlu katkı sağladı. Adana'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesine vesile olmuştur. Festival dolayısıyla Adana'mıza gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp yolcu ettik. Hizmete açılan kültürevlerimizin deneysel mutfağında üretilen karpuz pekmezimiz katılımcıların büyük beğenisi ile karşılaştı" dedi.
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Festival Adana’nın tanıtımına katkı sağladı
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