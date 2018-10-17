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Fırsatçılara inat balığa zam yok

15 Eylül’de açılan balık av sezonunun bereketli geçtiğini belirten Yeşilovacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mutlu Yetkin, “Her şeye zam geldi balığa zam yok” dedi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Fırsatçılara inat balığa zam yok
'in Silifke İlçesi Yeşilovacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mutlu Yetkin, balık ev sezonunu bereketli geçtiğini kaydederek, "Geçen yıl en pahalı balık 45-50 liraydı şuan yine aynı. Mesela Akdeniz'e özel bir balık olan bambunun kilosu 10 lira. Bir kilo et parasına 5 kilodan fazla balık alabilirsiniz. Bizde zam yok, bizde fırsatçılık yok" dedi.

"BALIK YESİNLER"
Piyasada her şeye zam geldiğini fakat balık satış fiyatlarına zam gelmediğini belirten Başkan Yetkin, "Dayanabildiğimiz yere kadar dayanacağız. Bizde sorumluluk alarak indirim kampanyasını destekliyoruz. Fakat vatandaşlarımızda balık yemelerini istiyoruz. Özellikle sezonda deniz balığı tüketmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
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Fırsatçılara inat balığa zam yok
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