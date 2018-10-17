Güzlük domates yüz güldürüyor

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Erdemli ilçesinde serada yetiştirilen güzlük domates hasadına başlandı. Serada yetiştirilen domatesin kilosunun 3 lira 60 kuruştan alıcı bulması domates üreticilerinin yüzünü güldürdü. Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner, oda genel sekreteri Aydın Çiftçi ve oda ziraat mühendisi Ali Tunç ile birlikte ilçeye 15 km uzaklıkta bulunan Kayacı Mahallesindeki Güzlük sera domatesi hasadına katılarak üreticilere bol kazanç dileğinde bulundu. Serada yetiştirilen domatesin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten başkan Çalışkaner, "İlçemizde serada 30 bin dönüm alanda domates üreticiliği yapılıyor ve yaklaşık 400 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Kaliteli domateslerimiz özellikle Irak, Arabistan, Romanya ve Suriye gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. İhracatın hareketli olması domates fiyatlarının da iyi olmasını sağlıyor. Domates fiyatlarının iyi gitmesi üreticiyi güldürüyor onlar gülünce bizler de gülüyoruz" dedi. Domates fiyatlarının vatandaşları yanıltmaması gerektiğini anımsatan Çalışkaner, "Domatesin bir kilosunun maliyeti şuanda 2 lira civarında. Gübre, fide, ilaç fiyatları çok yükseldi. Üreticilerimiz bunlarla mücadele ediyor. Zaten şu anki fiyatlardan satılmasa bütün üreticilerimiz borç içinde olacaktı. Çok şükür şuanda fiyatlar iyi. İnşallah bu şekilde devam eder ve üreticilerimizin yüzü gülmeye devam eder'' diye konuştu.